قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تستعد لاستقبال "موسم الخير" مع قرب انطلاق حصاد القمح.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة٦"، أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم الفلاحين عبر توفير تقاوي حديثة ذات إنتاجية عالية، مع التوسع في استخدام الميكنة المتطورة لتقليل الفاقد، بالإضافة إلى نشر نقاط تجميع قريبة من المزارعين لتسهيل عمليات التوريد،

وزفّ بشرى للمواطنين بعودة أسعار الطماطم لمعدلاتها الطبيعية قبل حلول يوم 20 أبريل.

وأوضح متحدث الزراعة أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح في حالة آمنة تماماً ولم يتم الاقتراب منه، مما يعكس استقرار منظومة السلع الأساسية ويطمئن الشارع المصري بشأن توافر رغيف الخبز والاحتياجات الغذائية.

وأكد أن الدولة وضعت مستهدفاً طموحاً لتوريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، خاصة بعد الحافز المادي الكبير الذي قدمته الحكومة برفع سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه.