كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات مقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إشعال بعض الأشخاص النيران باستخدام عبوة مبيد حشرى وآداء حركات استعراضية بإحدى السيارات داخل أحد المنتجعات السكنية.

فيديو كمبوند التجمع

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومرتكبى الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (5 طلاب، مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة فى إطار الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائهم.

القبض على المتهمين بفيديو التجمع

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

