قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة اليوم الأحد بمدينة الطور، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لصاحب محل بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة والتعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

أحداث الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 13 ديسمبر 2025، بدائرة قسم أول شرم الشيخ، بعد ورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد قيام شخص يدعى "س. ح. م. ح"، 46 عامًا، صاحب محل ملابس بخليج نعمة ومقيم الطالبية – العمرانية محافظة الجيزة، بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وخاصة الهيروين، كما سبق اتهامه في قضايا اعتداء على موظف.

وكان المتهم يروج المخدرات أمام العملاء في الشوارع العامة وخلال المناطق السياحية، مستخدمًا سيارة ملاكي رقم "ل ل – 6983". وأكدت التحريات حوزة المتهم لكميات كبيرة من المخدرات في مسكنه وسيارته.

مقاومة رجال الأمن بالساطور

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من جهات الأمن لضبط المتهم وما بحوزته من مخدرات، أعدت الأجهزة مأمورية لمداهمته، وخلال المداهمة قاوم رجال الأمن مستخدمًا ساطورًا كبير الحجم.

ضبط المتهم والمضبوطات

تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر على لفافتين من مخدر الهيروين وهاتف محمول، أما بتفتيش السيارة فوجدوا 219 لفافة هيروين، و65 كيسًا من مادة الأيس، بالإضافة إلى سلاح أبيض و780 جنيهًا.

اعتراف المتهم والإجراءات القانونية

أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي، واستخدام الهاتف للتواصل مع العملاء، والمبلغ المالي كان حصيلة البيع.

حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأُحيلت القضية للنيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينات المضبوطات للمعمل الكيماوي، والتحفظ على السيارات المضبوطة.

صدور الحكم

أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء برقم 16580 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وقُيدت برقم 1686 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.