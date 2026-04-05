الحبس 3 سنوات لمتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب والبراءة لـ7 آخرين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهمين الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مصلحة الضرائب" بالحبس لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وأوضح المحامي إمام الحفناوي، دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس، أن المحكمة كانت قد قررت التحفظ على موكليه في الجلسة الماضية، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق سراحهم عقب صدور الحكم في جلسة اليوم.

تفاصيل قضية رشوة مصلحة الضرائب

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بينهم رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، لاتهامهم بتلقي وتقديم والتوسط في رشاوى مالية مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لعدد من الشركات.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول طلب وتلقى مبالغ مالية نظير إنهاء ملفات ضريبية بالمخالفة للقانون، حيث ثبت حصوله على مبالغ متعددة من متهمين آخرين بوساطة وسطاء.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اتفقوا على تسهيل أعمال الفحص الضريبي لشركات تعمل في مجالات المقاولات والاستثمار العقاري، مقابل مبالغ مالية، حيث رُصدت وقائع تسليم أموال بشكل مباشر وغير مباشر.

كما أظهرت التسجيلات أن المتهم الأول تسلم مبالغ مالية متفاوتة، من بينها 90 ألف جنيه، و70 ألف جنيه نقدًا، إلى جانب تحويلات مالية عبر تطبيقات إلكترونية، فضلًا عن مبالغ أخرى وصلت إلى 200 ألف جنيه و100 ألف جنيه في وقائع منفصلة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول استغل موقعه الوظيفي ونفوذه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بالتنسيق مع باقي المتهمين، الذين تنوعت أدوارهم بين وسطاء ومقدمي رشاوى، بهدف إنهاء إجراءات الفحص الضريبي بالمخالفة للقانون.

