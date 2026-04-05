اندلع حريق داخل ورشة دوكو للسيارات في منطقة الشرابية، وامتد جزئيًا إلى مصنع أحذية بمساحة 10 أمتار، دون وقوع إصابات، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة.

حريق ورشة دوكو يمتد لمصنع أحذية في الشرابية

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب الحريق، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، وتمكن رجال الحماية المدنية من منع امتدادها لباقي الورشة والمصنع.

أظهرت المعاينة أن النيران بدأت في ورشة الدوكو للسيارات، وامتدت إلى جزء من مصنع الأحذية المجاور، ما تسبب في تهشم المعدات والأدوات، لكن لم يتم تسجيل أي إصابات بين العمال أو المواطنين.

السيطرة على حريق بمصنع وورشة في الشرابية

تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، ومنع أي خطر للمنشآت المجاورة، مع استمرار تأمين المكان للتأكد من عدم وجود أي مخاطر متبقية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق، مع متابعة الوضع حتى تمام التأكد من سلامة الموقع.

