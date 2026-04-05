بعد انتداب المعمل الجنائي.. ماذا حدث في حريق ورشة سيارات الشرابية؟

كتب : محمود الشوربجي

05:59 م 05/04/2026
    حريق ورشة ومصنع في الشرابية
    جانب من الحريق
    تلفيات الحريق
    آثار الحريق

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق داخل ورشة دهان "دوكو" للسيارات في منطقة الشرابية.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وتحديد أسبابه بشكل دقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع داخل ورشة دهان "دوكو" للسيارات، وامتد جزء منها لمصنع أحذية بمساحة 10 أمتار في منطقة الشرابية، دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تفاصيل حريق داخل ورشة سيارات

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل ورشة دوكو للسيارات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

تبين من خلال المعاينة نشوب الحريق داخل ورشة دوكو للسيارات وتفحم جزء كبير منها، فيما امتد الحريق إلى مصنع أحذية وتم منع خطر الامتداد لباقي المنشآت المجاورة، والسيطرة على الحريق بالكامل بمعرفة رجال الحماية المدنية دون وقوع أية إصابات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق ورشة سيارات في الشرابية حريق ورشة دهان دوكو حريق مصنع النيابة الحماية المدنية

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

