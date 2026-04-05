جريمة صادمة في أكتوبر.. أب يعذب طفلته ويتركها بالشارع

كتب : محمد شعبان

07:24 م 05/04/2026

أب متهم بضرب وحرق ابنته في اكتوبر- تعبيرية

في واقعة مأساوية تجردت فيها مشاعر الأبوة من معناها، عُثر على صغيرة ملقاة في أحد أشهر ميادين مدينة السادس من أكتوبر، تحمل على جسدها آثار تعذيب قاسٍ، لتكشف التحقيقات لاحقًا تفاصيل صادمة عن الجاني والدوافع وراء الجريمة.

طفلة ضالة في أكتوبر

الفصل الأول من الواقعة دارت أحداثه بغرفة علميات شرطة النجدة لدى ورود بلاغ بالعثور على طفلة ضالة بميدان الحصري بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن الطفلة ذات الـ7 أعوام بها كدمات وسحجات وآثار حروق. وبسؤالها أقرت بأن والدها اعتدلا عليها بالضرب، قبل أن يصطحبها إلى الميدان ويتركها.

أب يعتدي على ابنته بأكتوبر

تحريات ضباط المباحث تحت إشراف اللواء هاني شعراوي توصلت إلى مكان المتهم "كهربائي" وأمكن ضبطه واصطحابه إلى ديوان القسم ليدلي باعترافات تفصيلية حول جريمته.


شك في نسب

أمام رئيس المباحث أفاد المتهم بأنها كان متزوجًا من والدة الطفلة منذ عام 2013، وانفصل عنها في 2021، وأن الطفلة تقيم برفقته نظرًا لوجود والدتها داخل أحد مراكز الإصلاح وأرجع تعديه على الطفلة لشكه في نسبها إليه.

تحرر المحضر اللازم وأحاله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
"هاتف ترامب".. هل يقترب من السوق بعد التأجيلات المتكررة؟
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
من جبال إيران إلى دولة عربية.. كيف أدارت CIA عملية إنقاذ الطيار المفقود؟
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق