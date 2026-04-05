بعد انتداب المعمل الجنائي.. ماذا حدث في حريق ورشة سيارات الشرابية؟

من السوشيال إلى الداخلية.. قصة "طفل الميكروباص" التي أثارت الجدل



قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عزيز الفقي، وبإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا على بائعة منظفات، وذلك بعد إبداء مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في الدعوى، لاتهامها بخطف وقتل الطفلة "لوجي عبد الله" لسرقة حلقها الذهبي بقرية دهشور جنوب الجيزة.

الجنايات تقضي بإعدام بائعة منظفات بعد رأي المفتي

ترأس هيئة المحكمة المستشار أحمد عزيز الفقي، وعضوية المستشارين ضاحي محمد عبد الحميد، وإيهاب هيكل، وناصر الجبالي، وسكرتارية محمود متولي.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 8714 لسنة 2025، والمقيدة برقم 7347 لسنة 2025، أن المتهمة "أسماء رمضان"، بائعة منظفات، استدرجت الطفلة المجني عليها يوم 21 يونيو 2025 إلى محلها، مستغلة صغر سنها، بعد أن خدعتها ببالونة لإيهامها باللعب.

استدرجت الطفلة ببالونة وأنهت حياتها داخل برميل مياه

وأضافت التحقيقات أن المتهمة انفردت بالطفلة داخل المحل، وقامت بوضعها داخل برميل وملأته بالماء حتى فارقت الحياة غرقًا، بقصد سرقة القرط الذهبي الذي كانت ترتديه.

وتابعت أن المتهمة وضعت الجثمان داخل جوال بلاستيكي، ونقلته إلى مسكنها، ثم ألقته من شرفة المنزل في محاولة للتخلص من آثار الجريمة، قبل أن تعود وتشارك الأهالي في البحث عن الطفلة لإبعاد الشبهات عنها.

محاولة إخفاء الجريمة بإلقاء الجثمان من الشرفة

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، واعترفت ببيع القرط الذهبي لسداد جزء من ديونها.

وكشف تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق نتيجة إغراق الرأس تحت الماء، مع وجود إصابات حديثة بمنطقة الوجه ناتجة عن الضغط بجسم صلب.