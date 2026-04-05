أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، بتجديد حبس المتهمين "أ. س" و"ز. ر" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما وآخرين هاربين بهتك عرض طفل وتصويره عاريًا بمنطقة المرج.

تحقيقات النيابة في واقعة هتك عرض طفل بالمرج

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين "أ. س" و"ز. ر" و"أ. ص" و"ع. ر" و"ي. ك"، تجمعهم علاقة صداقة مع المجني عليه وأثناء لهوهم أعلى سطح عقار أحد المتهمين نشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه -12 سنة- بأن قاموا بخلع ملابسه رغمًا عنه، وتصويره عاريًا بهاتف مملوك لأحدهم والاحتفاظ بمقطع الفيديو لإذلاله.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم بحذف مقطع الفيديو لاحقًا.

وقال المحامي أحمد المليجي، دفاع المجني عليه، إن جميع المتهمين أقل من 18 عامًا، وتربطهم علاقة صداقة ببعضهم إلى أن اتفقوا جميعًا على هتك عرض موكله بسبب خلاف نشب بينهم أثناء اللهو، ومشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق 3 متهمين هاربين.

