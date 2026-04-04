أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملات على مستوى الجمهورية، تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة، لليوم الرابع، أسفرت عن غلق 978 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، خلال 24 ساعة.

قرار غلق المحال والمطاعم من 9 مساءً

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بغلق كافة المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات ابتداءً من الساعة 9 مساءً، مع استثناءات يومي الخميس والجمعة وأيام الأعياد لتكون الساعة 10 مساءً لمدة شهر، مع استمرار توصيل الطلبات للمنازل. يشمل القرار أيضًا الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب.

الاستثناءات: محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، والمطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وبعض المحال الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات، محلات الدواجن، وأسواق الجملة، ومحافظات: جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الغردقة، مرسى علم، وشواطئ النيل بالقاهرة والجيزة.

