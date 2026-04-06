وبخ قاضي محكمة مقاطعة هاريس المدنية، ناثان ميليرون، الذي انتشر مقطع فيديو له مؤخرًا يُظهر مشادة كلامية حادة بينه وبين أحد موظفي قسم تقنية المعلومات في المحكمة، محاميًا طالبه بالاعتذار للموظف، وأمره بالمثول أمام محكمته.

أُصيب المحامي الجنائي جيمس ستافورد، من تكساس، بالصدمة والاستياء من الفيديو وأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى القاضي معربًا عن أمله في أن يعتذر للعامل.

لكن ستافورد يقول إنه تلقى ردًا من القاضي يأمره بالمثول أمام المحكمة هذا الشهر.