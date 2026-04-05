نجحت قوات الحماية المدنية، في إنقاذ طفل صغير احتجز داخل مصعد توقف بين طابقين في منطقة الوايلي.

وقال مصدر أمني، إن توقف المصعد جاء نتيجة انقطاع التيار الكهربائي داخل العقار محل الواقعة.

تفاصيل احتجاز طفل داخل مصعد بالوايلي

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد احتجاز طفل داخل مصعد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

بالانتقال والوصول تبين وجود طفل محتجز داخل مصعد بين الطابقين الخامس والسادس، بعقار مكون من عدد 9 طوابق، وذلك نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن العقار.

تم سحب المصعد لأقرب طابق، واستخراج الطفل بمعرفة القوات.

اقرأ أيضًا:

دون إصابات.. السيطرة على حريق ورشة ومصنع في الشرابية | صور

بعد التطبيق.. هل أعاد العمل عن بُعد رسم خريطة المرور؟

جارتي قتلت بنتي قدامي.. والدة "طفلة دهشور": قلبي محتاج يبرد بعد فقدان لوجي | صور



