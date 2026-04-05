"الكهرباء قطعت في العمارة".. تفاصيل إنقاذ طفل بعد احتجازه داخل مصعد بالوايلي

كتب : علاء عمران

11:45 م 05/04/2026

نجحت قوات الحماية المدنية، في إنقاذ طفل صغير احتجز داخل مصعد توقف بين طابقين في منطقة الوايلي.

وقال مصدر أمني، إن توقف المصعد جاء نتيجة انقطاع التيار الكهربائي داخل العقار محل الواقعة.

تفاصيل احتجاز طفل داخل مصعد بالوايلي

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد احتجاز طفل داخل مصعد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

بالانتقال والوصول تبين وجود طفل محتجز داخل مصعد بين الطابقين الخامس والسادس، بعقار مكون من عدد 9 طوابق، وذلك نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن العقار.

تم سحب المصعد لأقرب طابق، واستخراج الطفل بمعرفة القوات.

