محاكمة الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد اليوم

كتب : محمود الشوربجي

03:17 ص 06/04/2026

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل محاكمة الفنان فادي خفاجة

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية أحالت الفنان فادي خفاجة للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد.

وتبين من التحقيقات أن المتهم وجه للمجني عليها ألفاظًا وعبارات خادشة، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن تقدم كل من الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد ببلاغين إلى مديرية أمن الجيزة، أرفقا بهما مقاطع مصورة ومنشورات قالا إنها تضمنت عبارات مسيئة وتشهيرًا متعمدًا بحقهما، لتباشر النيابة العامة التحقيقات التي انتهت إلى قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية.

