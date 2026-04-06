سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 6-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 5-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 6-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8060 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7050 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6045 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4700 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3355 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 250610 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 56400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.72% إلى نحو 4676 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.