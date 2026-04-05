عثرت الشرطة على جثة معلقة داخل إحدى الشقق في شارع سيد سلام بمنطقة المعصرة، ويُرجح أنها محاولة انتحار.

تلقت غرفة عمليات الشرطة بلاغًا عن وجود شخص معلق داخل شقة سكنية بشارع سيد سلام، متفرع من شارع الكنيسة بمنطقة المعصرة في حلوان.

جثة شخص مشنوقا داخل شقة بالمعصرة

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين بالمعاينة وجود جثة معلقة داخل الشقة في انتظار إجراء المعاينة الفنية لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

محاولة انتحار أم جريمة؟

أخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق في الواقعة، لتحديد ما إذا كانت محاولة انتحار أو وجود أي شبه جنائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتأمين مسرح الحادث.

دعم الدولة للمرضى النفسيين

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

