إعلان

ضبط شبكة نصب دولية استولت على أموال أجنبي بالقاهرة ودمياط

كتب : مصراوي

10:43 م 05/04/2026

سقوط شبكة للنصب في القاهرة ودمياط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعرض شخص يحمل جنسية أجنبية لواقعتين نصب واحتيال من قبل مجموعة من الأشخاص، مطالبًا بضبطهم واستعادة أمواله.

واقعتا نصب في القاهرة ودمياط

تبين أن المحامي الموكل عن الشاكي تقدم ببلاغين لقسمي شرطة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط وأول مدينة نصر بالقاهرة بتاريخ 24 و31 مارس الماضي، تتضمن تعرض موكله لعمليتي نصب واحتيال من قبل عدة أشخاص، استولوا خلالها على مبالغ مالية مقابل استثمارها وتخصيص قطعة أرض له بمدينة دمياط الجديدة.

سقوط شبكة النصب

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعتين، وضبط الأموال المستولى عليها، والتي تبين أنها نتجت عن معاملات غير قانونية مع الشاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين لمتابعة استعادة الأموال وتحديد المسؤوليات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبكة للنصب القاهرة دمياط الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

