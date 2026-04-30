في مشهد صادم وثقته عدسات هواتف سكان بولاق الدكرور غرب الجيزة، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شخصا يطلق عيارًا ناريًا في الهواء، وسط حالة من الفزع بين المواطنين

فيديو يوثق لحظة رعب

لم يمر وقت طويل حتى تحركت الأجهزة الأمنية في الجيزة ممثلة في إدارة الرصد ومباحث فرقة الغرب، بدءا بفحص الفيديو المتداول مرورا بمراجعة أصحاب المقاطع المتداولة انتهاء بتحديد هوية الشخص الظاهر فيه.

تحريات المباحث بينت أن المتهم عنصر جنائي يقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وله سجل إجرامي لتأخذ الواقعة أهمية مضاعفة وهي ضرورة الإمساك بأحد أصحاب السوابق.

الشرطة تتحرك

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين إلى جانب بندقية خرطوش وفرد خرطوش، ما يشير إلى نشاط إجرامي يتجاوز مجرد واقعة إطلاق النار.

بمواجهة المتهم، أقر بتفاصيل صادمة، حيث اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وأنه أطلق العيار الناري عمدًا في الهواء، ليس فقط بشكل عشوائي، بل بهدف ترهيب أهالي المنطقة بعدما اعترضوا على سلوكه وتعاطيه وتجارته في المخدرات.

ما وراء فيديو بولاق الدكرور

الواقعة تكشف جانبًا آخر من القصة، حيث لم يكن المشهد مجرد استعراض قوة، بل نتيجة توتر متصاعد بين الأهالي وشخص يهدد استقرارهم. اعتراض السكان على وجوده ونشاطه غير المشروع دفعه لاستخدام السلاح كوسيلة لفرض السيطرة وبث الخوف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

“بلطجة الخانكة”

في سياق آخر، كشفت تحريات المباحث ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصان بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء ونارية بمنطقة الخانكة بالقليوبية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيق القائم على النشر وعامل يقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة وطرف ثان عامل؛ بسبب خلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والتلويح بأسلحة بيضاء "دون استخدام أسلحة نارية".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى قطعتي سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

