"تصل لـ360 سنة حبس".. أحكام من الجنح في 120 قضية ضد "مستريح السيارات" بتهمة النصب

كتب : أحمد عادل

10:25 ص 30/04/2026 تعديل في 10:43 ص

أمير هلالي - مستريح السيارات

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برفض المعارضات المقدمة من رجل الأعمال "أمير الهلالي" والمعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" على أحكام حبسه في 120 قضية نصب واستيلاء على أموال المواطنين وتحرير شيكات دون رصيد.

وأيدت حبس المتهم 3 سنوات في كل قضية بإجمالي مدة حبس تصل لـ360 سنة، كما قررت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

دفاع الضحايا يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم

وخلال الجلسة السابقة، طالب أحمد سامي المليجي، دفاع الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، متهمًا إياه بالاستيلاء على أموالهم بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق. كما ادعى دفاع الضحايا مدنيًا بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مؤقت في كل دعوى.

أحكام سابقة على المتهم أمير الهلالي "مستريح السيارات"

وفي وقت سابق، رفضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المعارضة للمتهم، وأيدت حبسه 3 سنوات في 10 قضايا، بإجمالي 30 سنة.

كما عاقبته المحكمة في قضية أخرى بالحبس 3 سنوات لتحرير شيك بدون رصيد، مع كفالة 400 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح التجمع الخامس قد قضت بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.


