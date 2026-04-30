تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها مع سائق، في اتهامه بالتحرش بطفلتين داخل سيارة أثناء استقلالهما معه لتوصيلهما إلى محل سكنهما بمنطقة الشروق.

تفاصيل ضبط سائق متهم بالتحرش بطفلتين بالشروق

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة لقيامه بالتحرش بطفلتين بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وباستدعائه حضر برفقة زوجته، حيث قررا بتضررهما من قائد سيارة لقيامه بتاريخ 26 من شهر أبريل الجاري بالتحرش بنجلتيهما، البالغتين من العمر 13 و14 عامًا، أثناء استقلالهما السيارة معه لتوصيلهما إلى محل سكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في البلاغ والتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.



اقرأ أيضًا:

