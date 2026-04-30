النيابة تحقق مع سائق بتهمة التحرش بطفلتين داخل سيارة بالشروق

كتب : أحمد عادل

09:36 ص 30/04/2026

تحرش..-تعبيرية

تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها مع سائق، في اتهامه بالتحرش بطفلتين داخل سيارة أثناء استقلالهما معه لتوصيلهما إلى محل سكنهما بمنطقة الشروق.

تفاصيل ضبط سائق متهم بالتحرش بطفلتين بالشروق

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة لقيامه بالتحرش بطفلتين بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وباستدعائه حضر برفقة زوجته، حيث قررا بتضررهما من قائد سيارة لقيامه بتاريخ 26 من شهر أبريل الجاري بالتحرش بنجلتيهما، البالغتين من العمر 13 و14 عامًا، أثناء استقلالهما السيارة معه لتوصيلهما إلى محل سكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في البلاغ والتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

تحرش الشروق النيابة العامة

خاص| الحصار الأمريكي على إيران.. ما هي تداعياته على المنطقة والاقتصاد العالمي؟
خاص| الحصار الأمريكي على إيران.. ما هي تداعياته على المنطقة والاقتصاد العالمي؟
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق.. ارتفاع جديد
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق.. ارتفاع جديد

