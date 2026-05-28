أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

كتب : ميريت نادي

10:55 ص 28/05/2026

سعر الحديد والأسمنت

استقرت أسعار الحديد، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38504.15 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39956.71 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4030.68 جنيه.

