ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات خلال بداية تعاملات الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى 28-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4510 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5800 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6765 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7730 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب نحو 54120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77300 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240403 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 386500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.59% إلى نحو 4383 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.