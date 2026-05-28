أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية.

إزالة فورية بقرى القوصية

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، تابعت أعمال الرصد الميداني على مدار الساعة، وتمكنت من تنفيذ إزالة فورية لعدد 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تنسيق مع مديرية الزراعة

وأشار إلى أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن، نسقت مع الوحدة المحلية لمركز أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم، لمتابعة أعمال حماية الأراضي، حيث تم إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية بقرية المطيعة وإعادة الأرض لطبيعتها.

إجمالي الإزالات خلال أول أيام العيد

ولفت المحافظ إلى أن إجمالي الإزالات الفورية بلغ 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمركزي القوصية وأسيوط، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة للرصد والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

استمرار المتابعة خلال الإجازة

شدد علوان على استمرار أعمال المتابعة الميدانية خلال أيام العيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية، للتصدي لأي محاولات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

دعوة للالتزام بالقانون

واختتم المحافظ بالتأكيد على أهمية التزام المواطنين بالقانون والحفاظ على الأراضي الزراعية، باعتبارها ثروة قومية مرتبطة بالأمن الغذائي، مشددًا على استمرار جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي.