نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للفنان كريم عبد العزيز أثناء مفاجأته للحضور داخل إحدى دور السينما في جدة، خلال عرض فيلم "7 Dogs".

ونشر تركي آل الشيخ الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهر خلاله كريم عبد العزيز وهو يهنئ الجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال كريم عبد العزيز خلال الفيديو: "كل سنة وإنتوا طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب"، كما مازح الحضور قائلا: "وصلتوا لحد فين في الفيلم؟ لسه قدامكم حتت حلوة، كل سنة وإنتوا طيبين، ومنورنا، ويا رب الفيلم يعجبكم".

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول "خالد العزازي"، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع "غالي أبو داود"، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، ما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، والنجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، والفنان السعودي ناصر القصبي، إلى جانب سلمان خان، الفيلم قصة تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عادل العربي وبلال فلاح.







