كشف المحامي علي الحلواني، دفاع المتهم محمد طاهر على حسابه على "فيسبوك"، تفاصيل استدعاء موكله للتحقيق أمام النيابة العامة، على ذمة القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات، مؤكدًا حضوره معه إجراءات التحقيق التي استمرت لما يقارب من 7 ساعات متواصلة.

وأوضح الدفاع أن جميع أوراق وتفاصيل القضية تخضع لسرية تامة، حفاظًا على حقوق المجني عليهن، مشددًا على عدم تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بوقائع التحقيق.

دعوة للإبلاغ في واقعة اتهام محمد طاهر

وأضاف أنه، بصفته وكيلاً عن المتهم حتى الآن، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه، يناشد كل من تعرضت لأي ضرر أو تحرش أو أي واقعة تشكل جريمة، التوجه إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للإدلاء بأقوالها في سرية كاملة، مؤكدًا أن النيابة فتحت أبوابها لتلقي الشكاوى في إطار من المهنية والحياد.

وأشار الحلواني، إلى أن الدستور والقانون يكفلان حق الدفاع للمتهم باعتباره حقًا أصيلًا، موضحًا أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الاستمرار في مهمة الدفاع من عدمه.

وأكد الدفاع أن القضية أصبحت بين يدي العدالة، وأن ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات وتحريات يعكس نموذجًا يُحتذى به في تطبيق القانون، مشددًا على أن ساحات القضاء هي الإطار الشرعي لتحقيق العدالة، بعيدًا عن أي محاكمات موازية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قرارت النيابة العامة بشأن مؤسس بيت فاطم

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس "م. ط" مالك مؤسسة أهلية غير مرخصة بجاردن سيتي "بيت فاطم"، في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات على ذمة التحقيقات.



كما أمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

