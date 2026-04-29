إخلاء سبيل الراقصة حورية وصديقتها بكفالة 20 ألف جنيه في واقعة مستشفى زايد

كتب : صابر المحلاوي

04:01 م 29/04/2026

أمر المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل الراقصة حورية وصديقتها بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالتعدي بالسب على طبيبين وفردي أمن داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

كما قررت النيابة، بإشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إخلاء سبيل الطبيبين وفردي الأمن بضمان محل إقامتهم، عقب اتهام الراقصة حورية لهما بسبها وصديقتها أثناء تواجدهما بالمستشفى.

القبض على المتهمتين

كانت الأجهزة الأمنية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة قد ألقت القبض على الراقصة حورية وصديقتها، لاتهامهما بالتعدي على عدد من الأطباء داخل المستشفى، وتوجيه عبارات سب وقذف، ما أدى إلى تعطيل سير العمل.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب مشاجرة داخل مستشفى بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، نتيجة تعدي عدد من الأشخاص على الطاقم الطبي، وتوجيه عبارات مسيئة، الأمر الذي تسبب في تعطيل العمل داخل المستشفى.

الإجراءات القانونية

وبالفحص وإجراء التحريات، تم ضبط المتهمتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة.

"التعامل بالمثل".. الزمالك يمنح الأهلي 25 دعوة فقط لمباراة القمة
مسؤول أمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت نحو 25 مليار دولار حتى الآن
الكونجرس ينتقد استراتيجية البنتاجون ويطالب "هيجسيت" بتوضيح أهداف حرب إيران
كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا
الحكومة تدرس إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية.. تفاصيل
