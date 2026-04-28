أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعى الغربى لمدة 10 أيام؛ لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخرسانى بمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

غلق الطريق الغربي 10 أيام

الإدارة وضعت خطة لتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرسانى بمشروع القطار الكهربائى السريع.

الغلق الكلى لطريق مصر أسوان الزراعى الغربي اعتبارا من يوم الجمعة (2026/5/1) وحتى صباح يوم الأحد الموافق (2026/5/10) على أن يكون الأعمال من الساعة 12,5 صباحاً حتى الساعة 5,30 صباحاً.

تحويلة مرورية

وأجرت الغدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مرورية للقادم من مناطق ميدان المنيب ويرغب فى استكمال السير اتجاه مدينة العياط يتم الدخول يميناً إلى مسار التحويلة المستحدثه بجوار منطقة الأعمال بذات الاتجاه واستكمال السير بمسار التحويلة بطول (200 متر) ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

خدمات مرورية

وتعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

