كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، في واحدة من القضايا المثيرة، تفاصيل موسعة بشأن ضبط 26 متهمًا داخل فيلا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، على خلفية اتهامهم بالشروع في تنظيم حفل مخالف للقانون والآداب العامة.

بدأت القصة قبل 4 أيام، عندما تلقت مباحث الآداب بالجيزة معلومات حول فيلا تتحول ليلًا إلى مقر لحفلات مشبوهة، تتردد عليها مجموعات مختلفة وسط أجواء صاخبة أثارت الشكوك حول طبيعة ما يجري بداخلها، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

لم تتأخر التحريات، حيث تم رصد المكان ومتابعة المترددين عليه، لتؤكد المعلومات أن الفيلا تُستخدم بالفعل في تنظيم سهرات مخالفة، ما استدعى استصدار إذن من النيابة للتحرك.

ومع تنفيذ المداهمة، فوجئت القوة الأمنية بأجواء الحفل، حيث كان عدد من الحضور يتفاعلون مع الموسيقى، فيما ظهر شابان بملابس نسائية وباروكات يرقصان وسط الموجودين.

وخلال دقائق، تمت السيطرة على المكان وضبط 26 شخصًا، بينهم منظمو الحفل وفتاة وعدد من الحاضرين، إلى جانب أجنبيين، كما عُثر على مضبوطات شملت "هواتف محمولة، و14 زجاجة خمور، وملابس نسائية، وباروكات شعر، وأدوات تجميل".

طريقة التنظيم والترويج لـ"حفل أكتوبر"

كشفت التحقيقات أن الأمر لم يكن عشوائيًا، بل نشاط منظم يُدار عبر تطبيق إلكتروني، حيث تولى المنظم الرئيسي واثنان من معاونيه الترويج لتلك الحفلات عبر تطبيق شهير على شبكة الإنترنت.

وتبين أن قيمة التذكرة لحضور الحفل كانت تتراوح بين 600 و900 جنيه، ويتم الحجز وسداد المقابل عبر محافظ إلكترونية.

كما أوضحت التحقيقات أن اثنين من المتهمين، تم ضبطهما أثناء ارتداء ملابس نسائية والرقص، كانا يستعدان لتقديم خدمات مقابل أجر مادي ضمن فقرات الحفل، وأنهما اعتادا الظهور بهذا الشكل باستخدام باروكات وأدوات تجميل.

استقطاب الحضور ودور المالك

أوضحت أقوال المتهمين أن الفتاة المضبوطة كانت على صلة بعدد منهم، وأسهمت في استقطاب راغبين في حضور تلك الحفلات مقابل منفعة مادية، حيث قامت بدعوة عدد من معارفها والتواصل معهم يوم الواقعة قبل ضبطهم.

في المقابل، كشفت التحقيقات أن الفيلا محل الواقعة جرى استئجارها خصيصًا لهذا الغرض، وأن مالكها، وهو موظف يقيم بمحافظة الدقهلية، تحوم حوله شبهات علمه بطبيعة النشاط داخلها، خاصة مع تكرار تأجيرها لنفس النوع من الفعاليات، ما دفع النيابة لاتخاذ إجراءات لضبطه واستكمال التحقيق معه.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين الـ26، من بينهم الفتاة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في إقامة حفل داخل إحدى الفيلات بمدينة السادس من أكتوبر بالمخالفة للقانون والآداب العامة.

كما تواصل النيابة استجواب المتهمين، مع فحص مدى توافر التراخيص القانونية، وبيان وجود شبهة تنظيم نشاط مخالف بصورة متكررة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كافة تفاصيل الواقعة، وتحديد أدوار كل متهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

