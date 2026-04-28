إعلان

وصول أسرة نجل ميدو لمحكمة الطفل لمؤازرته في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

كتب : أحمد عادل

02:07 م 28/04/2026 تعديل في 02:20 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت منذ قليل أسرة نجل أحمد حسام “ميدو”، لاعب منتخب مصر السابق، إلى مقر محكمة الطفل بالأميرية، لمؤازرته خلال محاكمته في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمنطقة التجمع.

قرار الإحالة للمحاكمة

كانت النيابة العامة قد أحالت نجل ميدو إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الطفل، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة.
أسندت النيابة للمتهم اتهامات بحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة.

تفاصيل الضبط والتحقيق

بدأت النيابة التحقيق مع المتهم، الطالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 18 عامًا، بعد الاشتباه به أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية بمنطقة التجمع الخامس، حيث عُثر بحوزته على قطعتين من مخدر الحشيش وزجاجة خمر داخل سيارته.

وكان أحمد حسام "ميدو" قد حضر إلى نيابة القاهرة الجديدة لمساندة نجله خلال التحقيقات، عقب ضبطه في الواقعة. وأفاد مصدر أمني أنه تم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف القيادات الأمنية بالقاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أحدث الموضوعات

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

زووم

حوادث وقضايا

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

