استدرجها داخل "عشه".. ضبط ترزي بتهمة الاعتداء على فتاة في كرداسة

كتب : صابر المحلاوي

11:34 ص 28/04/2026

ضبط ترزي بتهمة الاعتداء على فتاة في كرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ترزي، لاتهامه بالاعتداء على فتاة بعد استدراجها واصطحابها إلى مكان إقامته بدائرة مركز كرداسة.

اتهام ترزي باستدراج فتاة للتعدي عليها في كرداسة

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به مزارع إلى قسم الشرطة، اتهم فيه المتهم بتحريض ابنته على مغادرة المنزل، قبل أن يستدرجها للإقامة معه داخل "عشة" بأرض زراعية، والاعتداء عليها.

وبإجراء التحريات، تمكنت قوة من مباحث كرداسة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن ذلك تم بموافقة الفتاة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

كرداسة اعتداء مباحث الجيزة

وزير العمل لـ"مصراوي": خطة حكومية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة
ذهب وألماس.. أفخم إصدار من آيفون 17 برو ماكس
"القمح المسروق".. لماذا استدعت أوكرانيا سفير إسرائيل لديها إلى جلسة توبيخ؟
ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر
التصالح على مخالفات البناء.. من يتحمل قيمة غرامات تقنين الوضع؟
مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة