

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ترزي، لاتهامه بالاعتداء على فتاة بعد استدراجها واصطحابها إلى مكان إقامته بدائرة مركز كرداسة.

اتهام ترزي باستدراج فتاة للتعدي عليها في كرداسة

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به مزارع إلى قسم الشرطة، اتهم فيه المتهم بتحريض ابنته على مغادرة المنزل، قبل أن يستدرجها للإقامة معه داخل "عشة" بأرض زراعية، والاعتداء عليها.

وبإجراء التحريات، تمكنت قوة من مباحث كرداسة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن ذلك تم بموافقة الفتاة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

