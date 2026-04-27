"اقتحموا بيتي وضربوني".. الشرطة تكشف كواليس فيديو حدائق أكتوبر

كتب : محمد شعبان

06:00 م 27/04/2026

الشرطة تكشف كواليس فيديو حدائق أكتوبر

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته الدقيقتين حظي بتداول واسع ليشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات توتر داخل أحد المنازل بمنطقة حدائق أكتوبر في محافظة الجيزة، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الواقعة وتفاصيلها الكاملة.

فيديو استغاثة في حدائق أكتوبر

إدارة الرصد بمديرية أمن الجيزة تابعت منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر شخص من جيرانه بدعوى التعدي عليه وتهديده داخل مسكنه.

تحريات الشرطة


جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد إكرامي البطران مفتش مباحث فرقة حدائق أكتوبر بينت أنه في يوم 17 أبريل الجاري تلقى مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول (شخص) وطرف ثان (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ بسبب خلافات تتعلق بالجيرة.

تحرك الأمن


وأوضحت التحريات أن المشاجرة شهدت تبادلًا للاعتداء بالسب والضرب بين الطرفين، وتمكنت رجال المباحث من ضبطهم في حينه. وبمواجهتهم، أقروا بوقوع المشاجرة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

الشرطة حدائق أكتوبر فيديو

