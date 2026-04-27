كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجاري.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المدير المسؤول عن المصنع، وبحوزته كميات كبيرة من المواد الخام والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

المضبوطات

وضُبط بحوزته نحو 10 أطنان من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المستلزمات الطبية، وقرابة 23 ألف عبوة مستحضرات طبية مصنعة من خامات غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى 111 ألفًا و300 عبوة مستلزمات تعبئة، إلى جانب خط إنتاج كامل.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يخطط لطرح تلك المنتجات بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة