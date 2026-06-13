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خلال أيام.. مدبولي: تسوية مديونيات تاريخية لهيئات اقتصادية

كتب : محمد أبو بكر

05:44 م 13/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها لتسوية عدد من المديونيات التاريخية المتراكمة الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبعض مؤسسات الدولة، في إطار خطة إصلاح الأوضاع المالية وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي.

مدبولي: تسويات مرتقبة خلال أيام

قال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة البحيرة، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع عدد من التسويات الخاصة بمديونيات الهيئات الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على معالجة الملفات المالية المتراكمة، بما يسهم في دعم استقرار المؤسسات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط التطوير والتوسع.

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