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تلويح بالسلاح.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

05:32 م 13/06/2026

ضبط تعبيرية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتلويح بسلاح أبيض تجاه آخر بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بين طرف أول: مالك محل له معلومات جنائية، وطرف ثان: عاطل، مقيمان بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما خلال عام 2025.

وأوضحت التحريات أن الطرف الثاني تعدى على الأول بالسب والتلويح بسلاح أبيض وإتلاف بعض محتويات المحل، فيما قام الطرف الأول بالتلويح بعصا خشبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات.

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