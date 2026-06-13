أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال زيارته لمحافظة البحيرة حرص على تفقد قصر الملك فاروق بمنطقة إدفينا، مشيرًا إلى أن القصر يُعد أحد المعالم التاريخية المميزة، وكان يُستخدم في السابق ككلية للطب البيطري تابعة لجامعة الإسكندرية قبل التوقف عن استغلاله خلال السنوات الأخيرة.

"رئيس الوزراء: ترميم سريع واستغلال سياحي وفندقي للقصر"

شدد على أهمية الإسراع في أعمال ترميم القصر، مؤكدًا أن الدولة تستهدف إعادة استغلاله سياحيًا وفندقيًا، إلى جانب الاستفادة من المنشآت والحدائق المحيطة به، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويحافظ على قيمته التاريخية والتراثية.

"مدبولي: رشيد الثانية بعد القاهرة في عدد الآثار الإسلامية"

أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه انتقل بعد ذلك إلى مدينة رشيد، التي تُعد ثاني مدينة مصرية بعد القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية، لافتًا إلى أن الدولة تنفذ خطة متكاملة للحفاظ على هذا التراث الفريد وإعادة توظيفه بما يليق بقيمته التاريخية.

"رئيس الوزراء: تطوير متحف رشيد وترميم المباني والشوارع التاريخية"

أشار إلى أن أعمال التطوير تشمل ترميم المباني الأثرية والشوارع التاريخية وتطوير متحف رشيد، بهدف تحويل المنطقة القديمة بالمدينة إلى مقصد أثري وسياحي متكامل يجذب الزائرين من داخل مصر وخارجها.

"مدبولي: توافق بين الآثار والبحيرة لاستغلال المباني الأثرية"

أكد رئيس الوزراء وجود توافق كامل بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحيرة بشأن استغلال المباني الأثرية بعد الانتهاء من ترميمها، من خلال توظيفها في أنشطة سياحية وترفيهية تسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعظيم الاستفادة من الأصول التراثية.