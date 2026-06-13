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الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول عن الإساءة للعاملات بمطعم في العمرانية

كتب : صابر المحلاوي

05:31 م 13/06/2026

وزارة الداخلية

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بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر قيام مالك مطعم كائن بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة بتصوير مقاطع فيديو تتضمن الإساءة للعاملات المصريات بالمطعم، مصحوبة بأغانٍ تحمل عبارات خارجة.

فيديو متداول عن الإساءة للعاملات بمطعم في العمرانية

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن العاملين بالمطعم يقومون بتصوير مقاطع فيديو ونشرها على الصفحة الخاصة بالمطعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن استطلاع آراء رواد المطعم حول جودة المأكولات في إطار الدعاية والمنافسة.

كما أوضحت التحريات عدم رصد أي تجاوزات أو إساءة للعاملات أو العاملين بالمطعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وزارة الداخلية فيديو متداول نفي الشائعات

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