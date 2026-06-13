كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، تضمن حدوث مشاجرة بين بائعتين متجولتين بمحافظة الجيزة، انتهت بتعدي إحداهما على الأخرى بالضرب وقضم يدها ما تسبب في بتر أحد أطراف أصابعها.

بالفحص تبين أنه ورد بلاغ لقسم شرطة الدقي من إحدى البائعات المتجولات، تتضرر فيه من بائعة أخرى، لقيامها بالتعدي عليها بالضرب وقضم يدها أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، على خلفية خلافات بسبب لهو الأطفال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب.

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