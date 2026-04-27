كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بمطاردة سيارة ربع نقل والإدعاء بخطف طفلة بمحافظة شمال سيناء.

تفاصيل البلاغ

وتبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول العريش بلاغًا من أحد الأشخاص، أفاد بتضرره من قائد سيارة ربع نقل لقيامه بالتحرش بنجلته، طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، أثناء توصيلها إلى منزلها عقب انتهاء أحد الدروس، ما دفعها للقفز من السيارة حال سيرها، مما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة.

وبسؤال القائم على تصوير المقطع، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش، أقر بأنه سمع استغاثة الفتاة ورآها تقفز من السيارة، فقام بمطاردة قائدها وتصوير الواقعة ونشر الفيديو بهدف المساعدة في ضبطه.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

