الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة سيارة وإدعاء خطف طفلة بالعريش

كتب : علاء عمران

01:37 م 27/04/2026

الداخلية تكشف حقيقة واقعة "خطف طفلة"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بمطاردة سيارة ربع نقل والإدعاء بخطف طفلة بمحافظة شمال سيناء.

تفاصيل البلاغ

وتبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول العريش بلاغًا من أحد الأشخاص، أفاد بتضرره من قائد سيارة ربع نقل لقيامه بالتحرش بنجلته، طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، أثناء توصيلها إلى منزلها عقب انتهاء أحد الدروس، ما دفعها للقفز من السيارة حال سيرها، مما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة.

وبسؤال القائم على تصوير المقطع، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش، أقر بأنه سمع استغاثة الفتاة ورآها تقفز من السيارة، فقام بمطاردة قائدها وتصوير الواقعة ونشر الفيديو بهدف المساعدة في ضبطه.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حقيقة وفاة طالب بالقاهرة الجديدة بسبب فيروس.. مصدر يكشف التفاصيل
مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
ليس بالتقشف وحده.. كيف واجهت مصر وحكومات العالم أزمة النفط الكبرى؟
للمرفوضين في حجز شقق سكن لكل المصريين.. أبرز الأسباب وخطوات تقديم تظلم
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي