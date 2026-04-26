إعلان

كيندي الأشهر.. السفير حسين هريدي: محاولة اغتيال ترامب تشبه محاولة ريجان

كتب : داليا الظنيني

10:13 م 26/04/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي تعرض فيه الرئيس ترامب لمحاولة اغتيال، هو حفل اجتماعي يقام سنويا.

وأوضح هريدي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ترامب حضر هذا الحفل لأول مرة، بينما كان أوباما يحرص على حضوره سنويا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذه المحاولة تشبه محاولة اغتيال الرئيس ريجان، مشيرا إلى أن أشهر عملية اغتيال لرئيس أمريكي هي اغتيال كينيدي.

وأشار إلى أن الحفل فرصة لإبداء ترامب التقدير والاحترام للمراسلين رغم انتقاده لهم في بعض الأحيان.

وتابع أن حضور المراسلين وأداء دورهم جزء من حالة الديمقراطية الأمريكية، مؤكدا أن الدستور الأمريكي ينص على انتقال السلطة بطريقة سلمية في حال تعرض أمريكا لهجوم نووي.

وشدد السفير حسين هريدي على أن التسلسل الدستوري ينص على انتقال السلطة للرئيس ثم نائبه ثم رئيس الكونجرس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
رياضة محلية

أخبار مصر

رياضة محلية

أخبار مصر

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

