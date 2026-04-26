في توقيت متقارب، تعامل رجال الحماية المدنية مع ثلاث حرائق متفرقة في 6 أكتوبر والعبور ومدينة نصر، نجحت خلالها في احتواء النيران دون خسائر بشرية.

حريق مول العبور

البداية من العبور، تمكن رجال إدارة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل ملابس بالدور الأرضي في مول مكون من 5 طوابق بالحي التاسع، ونجحوا في منع امتداد النيران لباقي المحال، مع استمرار أعمال التبريد.

النيران تلتهم مخزن مدينة نصر

وفي مدينة نصر، تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن مخالفات بالدور الأرضي بعقار مكون من 10 طوابق، في 40 شارع عباس العقاد أعلى ماركت كابري، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق دون إصابات.

اشتعال سيارة في أكتوبر

بالانتقال إلى الجيزة تحديدا مدينة 6 أكتوبر، اشتعلت سيارة ملاكي أسفل كوبري جهينة، وانتقلت سيارة إطفاء إلى موقع البلاغ وتعاملت مع النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

وتواصل الجهات المختصة فحص أسباب الوقائع الثلاث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

