إعلان

السيطرة على 3 حرائق متفرقة في العبور ومدينة نصر وأكتوبر دون إصابات

كتب : محمد شعبان

09:03 م 26/04/2026

حريق داخل محل ملابس في العبور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في توقيت متقارب، تعامل رجال الحماية المدنية مع ثلاث حرائق متفرقة في 6 أكتوبر والعبور ومدينة نصر، نجحت خلالها في احتواء النيران دون خسائر بشرية.

حريق مول العبور

البداية من العبور، تمكن رجال إدارة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل ملابس بالدور الأرضي في مول مكون من 5 طوابق بالحي التاسع، ونجحوا في منع امتداد النيران لباقي المحال، مع استمرار أعمال التبريد.

النيران تلتهم مخزن مدينة نصر

وفي مدينة نصر، تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن مخالفات بالدور الأرضي بعقار مكون من 10 طوابق، في 40 شارع عباس العقاد أعلى ماركت كابري، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق دون إصابات.

اشتعال سيارة ملاكي أسفل ميدان جهينة في 6 أكتوبر

اشتعال سيارة في أكتوبر

بالانتقال إلى الجيزة تحديدا مدينة 6 أكتوبر، اشتعلت سيارة ملاكي أسفل كوبري جهينة، وانتقلت سيارة إطفاء إلى موقع البلاغ وتعاملت مع النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

وتواصل الجهات المختصة فحص أسباب الوقائع الثلاث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق العبور مدينة نصر أكتوبر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
رياضة محلية

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
تعديلات الأحوال الشخصية.. ترتيب الأب رقم كام في حضانة الطفل؟ وكيل تشريعية
مصراوى TV

تعديلات الأحوال الشخصية.. ترتيب الأب رقم كام في حضانة الطفل؟ وكيل تشريعية
بعد انتهاء الـ90 يومًا.. أي السيناريوهات المتوقعة لحرب إيران؟
شئون عربية و دولية

بعد انتهاء الـ90 يومًا.. أي السيناريوهات المتوقعة لحرب إيران؟
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
زووم

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
تقارير: الجيش الأمريكي صادر نفطا إيرانيا بقيمة 380 مليون دولار
شئون عربية و دولية

تقارير: الجيش الأمريكي صادر نفطا إيرانيا بقيمة 380 مليون دولار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟