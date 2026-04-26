إعلان

بسبب الميراث.. ضبط متهمين بالتعدي على سيدة ونجلها بالدقهلية

كتب : فاطمة عادل

08:31 م 26/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا تضرر إحدى السيدات من نجلها، يعمل "فرد شرطة"، لقيامه بالتعدي عليها و شقيقه بالضرب، ما أسفر عن إصابتهما بمحافظة الدقهلية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة أجا بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال "ربة منزل" ونجليها، مصابين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى للفحص والوقوف على ملابسات الواقعة.
وبسؤال المصابين، أفادوا بتضررهم من نجل الأولى "فرد الشرطة"، وزوجته، و3 أشخاص آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، حيث اتهموهم بالتعدي عليهم بالسب والضرب باستخدام "سوط وعصى خشبية"، ما تسبب في الإصابات التي لحقت بهم، وذلك على خلفية خلافات بينهم تتعلق بالميراث والجيرة.
وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد المتهمين وضبطهم، و بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجني عليهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن الخلافات العائلية كانت الدافع وراء التعدي.
وأضاف المتهمون خلال التحقيقات أنهم تخلصوا من الأدوات المستخدمة في الواقعة عقب ارتكابها، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، إلا أن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت عن كشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على كافة تفاصيل الحادث واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلافات الميراث وزارة الداخلية الدقهلية مشاجرة

