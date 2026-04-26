مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كشف واقعة مشاجرة بين جيران في القاهرة، انتهت بتدخل الأجهزة الأمنية وضبط جميع الأطراف.

فيديو مشاجرة القاهرة

إدارة الرصد بمديرية أمن القاهرة تابعت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب بالقاهرة.

كواليس فيديو خناقة الجيران

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول: (نجار، زوجته)، وطرف ثان: (نقاش، زوجته، نجليهما) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



فيديو الإسكندرية

في سياق آخر، كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باعتراض طريق إحدى السيارات واستيقافها والتلويح بقطعة من الحجارة بأحد الطرق بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل بأحد المصانع - مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب) وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 17 الجارى وعقب خروجه من المصنع محل عمله وحال استقلاله إحدى سيارات النقل فوجئ بقيام أحد زملائه بالعمل (الظاهر بمقطع الفيديو – مقيم معه بالسكن التابع للمصنع محل عملهما) باعتراض طريق السيارة واستيقافها والتلويح بقطعة من الحجارة وطلب منه النزول ولكنه رفض ، فقام قائد السيارة بإبعاده عن الطريق، وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

