هل تتجه الحكومة لتمديد العمل عن بُعد ؟ مصدر حكومي يجيب

كتب : محمد سامي

10:15 م 26/04/2026

كشف مصدر حكومي مطلع، عن وجود اتجاه داخل الحكومة لمد العمل بقرار العمل عن بُعد، والذي من المقرر انتهاء العمل به يوم الأحد المقبل، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لتداعيات الأوضاع الراهنة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الجهات المعنية تدرس حاليًا مد فترة تطبيق القرار لفترة جديدة، بهدف تخفيف التكدس في أماكن العمل وتحقيق قدر أكبر من المرونة للعاملين، خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن القرار النهائي بشأن مدة التمديد سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من تقييم الموقف بشكل كامل، والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وفيما أكد المتحدث باسم الحكومة المستشار محمد الحمصاني في تصريحات تلفزيونية استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد "يوم الأحد" للموظفين، وفقًا للقرارات السابقة، فى إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق تطبيق نظام العمل عن بُعد جزئيًا لبعض الفئات، في إطار إجراءاتها للتعامل مع المستجدات، وتقليل الكثافات داخل المصالح الحكومية.

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار الغلق المبكر للمحال والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

