وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن موعد الانتهاء من إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

وخلال حواره مع الجلاد في بودكاست “أسئلة حرجة” المذاع عبر منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة “أونا” للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أوضح “الخولي” أن البرلمان يسعى بجدية للانتهاء من القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، رغم عدم تقدم الحكومة حتى الآن بمشروع القانون بشكل رسمي.