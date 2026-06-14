أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التسجيل على منصة مبادرة «فرحة مصر» لدعم زواج الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، اعتبارًا من اليوم وعلى مدار العام، وذلك لاستقبال طلبات المستحقين للدعم في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشباب ومساندتهم في تكوين أسر مستقرة.

مايا مرسي: فتح منصة فرحة مصر لاستقبال طلبات الدعم

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التسجيل بالمبادرة متاح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، من هنا، داعية الشباب والفتيات الذين تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة التسجيل، كما وجهت الدعوة للجمعيات الأهلية والمؤسسات والقطاع الخاص للمشاركة في دعم المبادرة والمساهمة في توسيع نطاق المستفيدين منها. من هنا

إطلاق النسخة الثانية من المبادرة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي شهدته الدكتورة مايا مرسي لاستعراض نتائج النسخة الأولى من مبادرة "فرحة مصر" وإطلاق نسختها الثانية، تحت رعاية انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وبحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وزيرة التضامن: بناء الأسرة جزء أصيل من بناء الوطن

أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مبادرة فرحة مصر ليست مجرد احتفالية أو مناسبة عابرة، وإنما رسالة وطنية تؤكد أن دعم الشباب في تكوين الأسرة مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الزواج ومتطلبات الحياة أصبح يمثل تحديًا كبيرًا أمام العديد من الشباب، ما يستدعي تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عنهم.

وأضافت أن الدولة المصرية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتنظر إلى الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وهو ما دفع وزارة التضامن إلى تحويل هذا التوجه إلى برامج ومبادرات عملية يستفيد منها المواطنون بشكل مباشر.

مايا مرسي: منظومة إلكترونية مؤمنة لصرف الدعم

أوضحت الوزيرة، أن المبادرة استندت إلى توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة الداعمة للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لصرف قسائم الدعم، إلى جانب تدشين منصة «فرحة مصر» الرقمية من خلال صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

فرق الحماية الاجتماعية تحققت من الاستحقاق ميدانيًا

أشارت إلى أن فرق الحماية الاجتماعية نفذت زيارات ميدانية للتحقق من استحقاق المتقدمين، وصولًا إلى تنظيم حفل زفاف جماعي للمستفيدين من النسخة الأولى، والذي شهد حضور السيدة انتصار السيسي ومشاركتها الشباب فرحتهم.

وزيرة التضامن: المبادرة ترتكز على الحوكمة والشراكة والاستدامة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن النسخة الأولى من مبادرة «فرحة مصر» قامت على أربعة محاور رئيسية تتمثل في الشراكة الوطنية الشاملة، والحوكمة الرقمية والميدانية، والاستدامة، والحفاظ على الكرامة الإنسانية، بما يضمن استمرار المبادرة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والتنموية.