أثارت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعدما أظهرت لقطات يُزعم أنها توثق تصرفات مثيرة للجدل لبعض الحاضرين خلال حالة الفوضى التي أعقبت إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

ووفقًا لما جرى تداوله، تُظهر المقاطع أشخاصًا يُعتقد أنهم من الإعلاميين وهم يأخذون زجاجات مشروبات من الطاولات، في الوقت الذي كانت فيه الأجهزة الأمنية تعمل على إخلاء الرئيس دونالد ترامب وتأمين الموقع.

تفاصيل فيديو ادعاء سرقة مشروبات في عشاء البيت الأبيض

كما توثق لقطات أخرى بعض الحضور أثناء التقاطهم صورًا داخل القاعة، بالتزامن مع حالة من الارتباك والذعر التي سادت المكان، واستمرار إجراءات الإخلاء والتأمين.

وتزامن انتشار هذه المقاطع مع موجة من التعليقات الغاضبة على منصات التواصل، إذ رأى بعض المستخدمين أن هذه التصرفات – إن ثبتت صحتها – تعكس سلوكًا غير لائق في لحظة أمنية حساسة.

وفي هذا السياق، كتب حساب على منصة "إكس" باسم مات والاس: "كاد أن يتم اغتيال الرئيس للتو، وأفراد من وسائل الإعلام يستغلون الفرصة لسرقة زجاجات النبيذ. أنتم لا تكرهونهم بما يكفي".

وتصدرت هذه المقاطع النقاش على المنصات الرقمية، حيث اعتبرها متابعون مثيرة للتساؤلات حول سلوك بعض الحاضرين في الأزمات، بينما دعا آخرون إلى التريث إلى حين التحقق من صحة هذه الادعاءات.

