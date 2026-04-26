أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة حياة كريمة تمثل تدخلا تنمويا متعدد الأبعاد، مع مؤشرات إيجابية في قطاع الصحة بالريف المصري.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن استثمارات الدولة توجه بناء على فجوات حقيقية في مؤشرات التنمية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن المرحلة الأولى تشمل أكثر من 1477 قرية يستفيد منها 18 مليون مواطن، بتكلفة تجاوزت 350 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية منبهرة من حجم التغطية، فهي أحد أكبر المشاريع التنموية المتكاملة على مستوى العالم.

وتابع أن الدولة تتحرك اليوم من منطلق تقديم الخدمة الصحية استباقيا، بناء على دراسات موسعة لأماكن الفجوات، دون انتظار مطالبة المواطنين.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار على أن الدولة تسد الفجوات من خلال القوافل الطبية والوصول الاستباقي للخدمة للمواطنين الأكثر احتياجا.