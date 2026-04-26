إعلان

طُعم قاتل والضحايا بلا صوت.. ماذا حدث لـ "كلاب حدائق الأهرام"؟

كتب : محمد شعبان

07:06 م 26/04/2026

نفوق كلاب في حدائق الأهرام - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وسط ظلام الليل وسكونه تسللت المأساة دون صوت. لم تكن هناك مشاجرات ولا صرخات إنذار، فقط أجساد كلاب سقطت تباعًا في شوارع حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، وكأن الموت مرَّ خفية وترك أثره الصادم خلفه. مشهد أربك الأهالي وأثار حالة من الغضب والقلق، لكن تحريات المباحث كشفت خبايا الحكاية فهي لم تكن طبيعية بل مدبرة.

طُعم قاتل في ظلام حدائق الأهرام

الفصل الأول من القصة المأساوية بدأ عندما لاحظ سكان حدائق الأهرام عرب الجيزة نفوق عدد من الكلاب في توقيت متقارب ليشير المشهد بأن الأمر ليس صدفة، فآثار التسمم بدت واضحة ليتحول معها الشك إلى يقين بوجود "قاتل خفي" دسَّ طُعمًا قاتلًا للكلاب.

لم يتردد الأهالي بإبلاغ شرطة النجدة التي بدورها أخطرت قسم شرطة الهرم التابع لمديرية أمن الجيزة ليتحرك ضباط المباحث بقيادة المقدم مصطفى الدكر وتحت إشراف العقيد محمد الجوهري مفتش الفرقة لفك طلاسم الواقعة.

دواجن مسمومة بدية حل لغز حدائق الأهرام

التحريات كشفت أن الحادث بفعل فاعل، وأن شخصا نثر هياكل دواجن مُسممة بمبيد حشري كطُعم للكلاب. رويدا رويدا تكشفت الخيوط من خلال جمع المعلومات ومراجعة تحركات مشبوهة، وصولا إلى المتهمين وهما حارس عقار وزوجته.

ثنائي يعيش في المنطقة، لكن خلف الأبواب خططا لشيء مختلف. أمام رئيس القطاع أقر الزوجان بجريمتهما، اعترفا بوضع المبيد على هياكل الدواجن بهدف التخلص من الكلاب في محيط سكنهما.

أمن الجيزة يوقع المتهمين

بحسب ما كشفته التحقيقات، برر المتهمان فعلتهما بالانزعاج من وجود الكلاب، معتبرين أنها مصدر إزعاج وخطر لكن هذا الحل تحول إلى جريمة صادمة، لم تقتصر على إيذاء الحيوانات فقط، بل هددت سلامة البيئة والسكان، خاصة مع خطورة المواد السامة المستخدمة.

ومع تداول الواقعة عبر الصفحات المهتمة بأخبار منطقة حدائق الأهرام، انهالت التعليقات الغاضبة، البعض رأى أن ما حدث جريمة لا تقل خطورة عن أي اعتداء آخر، وطالب آخرون بتطبيق أقصى العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حدائق الأهرام كلاب الجيزة الهرم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزة في أسعار تذاكر الطيران.. أزمة وقود الطيران تشتعل وتزايد الخطوط المغلقة
اقتصاد

البيت الأبيض: عائلة المشتبه به أبلغت الشرطة عنه قبيل محاولة اغتيال ترامب
شئون عربية و دولية

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
زووم

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
أخبار مصر

"غياب كامويش والشناوي".. قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري
رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

