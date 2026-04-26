قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 117 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الهيكل الإداري"، والمقيدة برقم 18599 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، إلى جلسة 23 يونيو.

الاتهامات الموجهة لـ117 متهمًا بخلية الهيكل الإداري

وتواجه المتهمين في القضية اتهامات بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسند أمر الإحالة إلى عدد من المتهمين تهم تمويل جماعة إرهابية، فيما نُسب إلى آخرين حيازة أسلحة نارية، في إطار ما ورد بأوراق القضية والتحقيقات.

