الداخلية تختتم الملتقى الثالث للمعايشة بين طلاب الجامعات وطلبة الشرطة | صور وفيديو

كتب : علاء عمران

03:05 م 26/04/2026 تعديل في 03:05 م
في إطار نهج وزارة الداخلية لتعزيز الوعي الوطني وبناء جسور التواصل مع الشباب، نظمت الوزارة الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الجامعات داخل أكاديمية الشرطة، بمشاركة جامعات حورس وفاروس والأهرام الكندية ومصر للعلوم والتكنولوجيا، على مدار أسبوع كامل.

أنشطة رياضية وتدريبية

بدأت الفعاليات بإجراء الكشف الطبي على الطلبة المشاركين، ثم تنفيذ تدريبات اللياقة البدنية والدفاع عن النفس، بمشاركة مشتركة بين طلاب الجامعات وطلبة كلية الشرطة، بما يعزز روح العمل الجماعي والثقة بالنفس.

تدريبات ميدانية ومحاكاة

تضمن البرنامج تدريبات على المداهمات الأمنية، وزيارات لميادين التدريب القتالية والفنية بنظام المحاكاة، للتعرف على التعامل مع مسارح الجريمة، إلى جانب التدريب على ركوب الخيل.
كما شمل البرنامج محاضرات حول المشروعات القومية، واستراتيجية وزارة الداخلية في حفظ الأمن، ومواجهة الشائعات، والتوعية بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.

زيارات ميدانية

وشملت الفعاليات زيارة إلى مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو، حيث اطلع الطلاب على منظومة الإصلاح الحديثة والمرافق الطبية والتأهيلية، إضافة إلى مصانع الإنتاج والصوب الزراعية، كما شاهدوا عروضًا قدمها النزلاء تعكس نجاح المنظومة الإصلاحية.
كما تضمنت الزيارة غرفة نجدة القاهرة وقطاع الأمن العام، للتعرف على منظومة تلقي البلاغات ومسارح الجريمة والتعامل معها عمليًا.
واختتم البرنامج بتكريم الطلبة المتميزين تقديرًا لمشاركتهم الفعالة، في إطار إعداد جيل واعٍ قادر على دعم منظومة الأمن.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق
شئون عربية و دولية

بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق
كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
زووم

كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
مسرح و تليفزيون

كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
اقتصاد

شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
الموضة

أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟