تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص باستغلال مخزن كائن بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية في ترويج المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 عناصر إجرامية مقيمون بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

ضبط المتهمين

وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

